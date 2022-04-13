Галкин и Пугачева спровоцировали небывалый рост цен на недвижимость на израильских курортах

Старожилы на израильских курортах, Кесарии и Герцлии, пожаловались в беседах с журналистами, что цены на недвижимость из-за российских звезд, певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина, за последнее время заметно выросли. Особенно это касается цен на аренду жилья у моря.
При этом пребывание в Израиле Аллы Пугачевой и Максима Галкина оставили израильтян совершенно равнодушными. Никакого особого внимания к звездным персонам нет.
В местной прессе также не найти заметок о Пугачевой и Галкине. Общественного интереса они не представляют. Здесь свои звезды и свой язык.
Израильские старики, когда-то перебравшиеся на Землю Обетованную из СССР, конечно, знают, кто такая Алла Пугачева. Однако у молодежи другие кумиры и другие песни, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Алла Пугачева с семьей уже второй месяц находится в Израиле. Судя по всему, звездное семейство не спешит возвращаться в родную страну.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.