Галкин и Пугачева спровоцировали небывалый рост цен на недвижимость на израильских курортах

Старожилы в беседах с журналистами жалуются, что цены на аренду у моря из-за русских звезд сильно выросли.

Старожилы на израильских курортах, Кесарии и Герцлии, пожаловались в беседах с журналистами, что цены на недвижимость из-за российских звезд, певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина, за последнее время заметно выросли. Особенно это касается цен на аренду жилья у моря.

При этом пребывание в Израиле Аллы Пугачевой и Максима Галкина оставили израильтян совершенно равнодушными. Никакого особого внимания к звездным персонам нет.

В местной прессе также не найти заметок о Пугачевой и Галкине. Общественного интереса они не представляют. Здесь свои звезды и свой язык.

больше по теме С ними придется разобраться: какое будущее ждет Пугачеву и Галкина в России Татьяна Лазарева поделилась своими мыслями.

Израильские старики, когда-то перебравшиеся на Землю Обетованную из СССР, конечно, знают, кто такая Алла Пугачева. Однако у молодежи другие кумиры и другие песни, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Алла Пугачева с семьей уже второй месяц находится в Израиле. Судя по всему, звездное семейство не спешит возвращаться в родную страну.

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