«Заливной пирог»: невестка Наташи Королевой продемонстрировала свои кулинарные способности

В феврале этого года единственному сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу исполнилось 20 лет. Более года он обручен с Анной Валынкиной, уроженкой Новокузнецкой области.

Ранее избранница звездного наследника работала танцовщицей в ночном клубе, а теперь освоила азы нанесения макияжа, получила диплом медиа-школы «Останкино» и сменила род деятельности.

Успевает Аня порадовать Архипа и блюдами домашнего приготовления. На этот раз она показала, как испекла пирог. Кадрами поделилась в своей соцсети.

«Заливной пирог с курочкой», — написала Валынкина.

Напомним, и Наташа Королева, и Тарзан против ранней женитьбы Архипа. Родители считают, что Мелисса простое увлечение их отпрыска, но Архип, судя по всему, настроен решительно.

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