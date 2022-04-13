«Я сейчас нигде не появляюсь»: Лайма Вайкуле уехала в США и не спешит возвращаться в Латвию

По словам певицы, она находится в Америке для решения неких личных проблем.

Певица Лайма Вайкуле улетела в США и заявила, что находится в Америке для решения неких личных проблем. В родную Латвию она возвращаться пока не собирается.

«Я сейчас нигде не появляюсь. Но я ничего не хочу говорить. Даже когда друзья из Украины у меня спрашивают: «Как ты себя чувствуешь?», я им отвечаю: «Определенно лучше». Сейчас неприлично говорить о своих проблемах». Лайма Вайкуле

Напомним, что Лайма Вайкуле близкая подруга певицы Аллы Пугачевой, которая находится в Израиле. Звезды наверняка переписываются между собой и обсуждают последние события в мире, сообщает Privātā Dzīve.

больше по теме Лайма Вайкуле появилась на большой сцене благодаря известному человеку Певица родом из Риги.

Добавим, что во время пандемии Лайма Вайкуле жаловалась на сильнейшую депрессию, которая ее не отпускала. Она даже поправилась сразу на 10 килограммов.

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