«Я сейчас нигде не появляюсь»: Лайма Вайкуле уехала в США и не спешит возвращаться в Латвию

Певица Лайма Вайкуле улетела в США и заявила, что находится в Америке для решения неких личных проблем. В родную Латвию она возвращаться пока не собирается.
«Я сейчас нигде не появляюсь. Но я ничего не хочу говорить. Даже когда друзья из Украины у меня спрашивают: «Как ты себя чувствуешь?», я им отвечаю: «Определенно лучше». Сейчас неприлично говорить о своих проблемах».
Напомним, что Лайма Вайкуле близкая подруга певицы Аллы Пугачевой, которая находится в Израиле. Звезды наверняка переписываются между собой и обсуждают последние события в мире, сообщает Privātā Dzīve.
Добавим, что во время пандемии Лайма Вайкуле жаловалась на сильнейшую депрессию, которая ее не отпускала. Она даже поправилась сразу на 10 килограммов.
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