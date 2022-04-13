«Это моя мечта просто»: Прохор Шаляпин собирается открыть в России сеть домов престарелых

Музыкант уже даже придумал название своим заведениям: «Давайте стареть красиво с Прохором Шаляпиным».

Музыкант Прохор Шаляпин заявил, что в будущем может открыть в России сеть домов престарелых. По его словам, это будет вполне успешный бизнес-проект.

«Это моя мечта просто — открыть сеть домов престарелых и назвать их «Давайте стареть красиво с Прохором Шаляпиным». Прохор Шаляпин

Как отметил Прохор Шаляпин, подобные дома престарелых будут пользоваться небывалым спросом. В них, как он думает, нуждаются пенсионеры. Особенно – пенсионерки. В таких центрах одинокие старики смогут найти новых друзей и, возможно, встретить свою любовь.

Шаляпин заверил, что уже составил бизнес-план. В его заведениях будет все как в пятизвездочном отеле: SPA зона с бассейном, европейский сервис и живые концерты по вечерам, сообщает 5-tv.ru.

Напомним, что Прохор Шаляпин известен своими романами с женщинами в возрасте. К примеру, он был несколько лет женат на бизнес-леди Ларисе Копенкиной, которая старше его на 28 лет.

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