«Фигура – космос»: звезда «Уральских пельменей» показала роскошные формы, позируя в купальнике

Обычно звезда «Уральских пельменей Илана Юрьева размещает в своих соцсетях семейные снимки, на которых позирует с мужем и дочкой. Но на этот раз сделала исключение, опубликовав весьма откровенные кадры. Актриса позировала в ярком купальнике на камеру, блеснув своей точеной фигурой. Фолловеры не смогли сдержать эмоций, глядя на красотку.

«Работаем», — коротко подписала кадры Илана.

«У меня челюсть упала, фигура – космос! Роскошное тело! Просто богиня! Радуйте почаще такими кадрами», – писали пользователи Сети.

Напомним, в состав «Уральских пельменей» Илана вошла в 2012 году. Восемь лет назад она познакомилась Дмитрием Дылдиным, который стал ее мужем. Пара воспитывает семилетнюю дочь Диану.

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