Алена Косторная затребовала с «Матч ТВ» кругленькую сумму за откровения об Этери Тутберидзе

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов в соцсетях заявил, что менеджер по PR и медиа-активностям фигуристки Алены Косторной запросила с него сто тысяч рублей за откровения спортсменки об Этери Тутберидзе.

«Что может рассказать Алена Косторная? Что входит в 100 000 рублей? Общие шаблонные ответы на вопросы про работу с Тутберидзе или реальные причины ухода из «Хрустального»? Или на все неудобные вопросы сразу блок?» Василий Конов

Как отметил Василий Конов, в текущей ситуации скорее это Алене Косторной нужен лишний пиар, потому что ее карьера, как думает менеджер, пошла в последние годы на спад.

Напомним, что Алена Косторная не так давно ушла от своей прежней наставницы Этери Тутберидзе. Теперь она будет тренироваться у Елены Буяновой. Именно этот тренер в свое время сделала олимпийской чемпионкой Аделину Сотникову.

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