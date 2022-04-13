«Я думаю, что уже никогда не получу»: Александр Ширвиндт расстроился из-за премии «Ника»

Актер Александр Ширвиндт на презентации своей новой книги «Отрывки из обрывков» заявил, что не так давно «лишился чести и достоинства».
Дело в том, что 7 апреля должна была пройти юбилейная премия «Ника». Однако Ширвиндту позвонили и сообщили, что мероприятие переносится на неопределенный срок, сообщает «Комсомольская правда».
«Так что чести и достоинства я лишился. А переносить вручение на неопределенный срок в моем возрасте… 88 лет — только вдумайтесь! Ужас! Я думаю, что уже никогда не получу эту премию».
Ранее Александр Ширвиндт угодил в неприятную историю. В Сети появились его негативные высказывания об музыканте Андреем Макаревиче. Позже стало ясно, что таких заявлений знаменитый актер не делал.
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