«Меня бьет, вы плачете»: муж Макеевой рассказал о жизни с бывшей женой

В браке со Светланой Мальковой бизнесмен прожил 17 лет.

В 2020 году бизнесмен из Словении Роман Мальков приехал в Россию, где и познакомился с актрисой Анастасией Макеевой. Спустя несколько месяцев он развелся со своей женой Светланой, которая на тот момент осталась жить в Любляне. А в мае прошлого года Роман и Анастасия стали супругами.

В браке со Светланой Мальковой Роман прожил 17 лет и воспитывал четырех детей. Ранее предприниматель заявлял в Сети, что вопрос о разводе стоял задолго до его встречи с актрисой Анастасией Макеевой. Однако многодетная мама считает, что именно звезда театра разрушила ее семью.

Накануне в Сети появилась переписка Романа Малькова и его дочери Ани. Скриншот опубликовала в своем телеграм-канале помощница Макеевой Ника Вершинина.

«Почему вы решили разводиться? Вы же 17 лет были вместе?» — спросила Аня Малькова. «Нюш, так бывает. Много всего произошло. Ты видела, как меня бьет мама, вы плачете, я не хочу так. У нее будет муж, вот его пусть и бьет», — написал Роман Мальков.

Напомним, в марте Светлана Малькова с тремя детьми перебралась в США. Некоторые пользователи Сети считают, что многодетная мама угодила в секту.

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