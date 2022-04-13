Прикрылась букетом мимозы: молодая жена Петросяна снялась топлесс

Татьяна Брухунова стала мега популярной после того, как вышла замуж за юмориста Евгения Петросяна. В 2020 году молодая жена родила сатирику наследника Вагана. А на днях дала отпор хейтерам, которые считают, что отец ребенка не Петросян.

Накануне Татьяна опубликовала в своей соцсети провокационный снимок. Она позировала топлесс, прикрывшись букетом мимозы. Фанаты считают, что 76-летнему Евгению Вагановичу есть, чем гордиться. Его спутница жизни выглядит настоящей секс-бомбой: томный взгляд, растрепанные кудри, точеные плечи.

Напомним, на днях стало известно, что точка в бракоразводном процессе Евгения Петросяна и Елены Степаненко поставлена. Суд разделил совместно нажитое имущество экс-супругов, включая шесть квартир в Москве.

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