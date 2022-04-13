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«Он был инициатором»: Волочкова в компании бывшего возлюбленного навестила маму

Балерина сохранила дружеские отношения с Олегом.

«Он был инициатором»: Волочкова в компании бывшего возлюбленного навестила маму
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Почти год назад Анастасия Волочкова призналась, что рассталась со своим возлюбленным по имени Олег. Разрыв произошел после очередной поездки балерины в компании любимого на Мальдивы. После популярная блондинки закрутила еще несколько романов, но дружеские отношения с Олегом сохранила.

Анастасия Волочкова и Олег
Анастасия Волочкова и Олег. Фото: t.me/volochkova_anastasiya

«Мое путешествие в родной Санкт-Петербург мне помог осуществить мой бывший любимый человек Олег. Он был инициатором моей поездки к маме и папе год назад и сам отвез. Я тогда впервые ехала в Питер на машине. Это было очень романтично. Год спустя это путешествие повторилось, за что я очень благодарна Олегу. Мы знаем друг друга почти два года и многое прошли вместе», — написала Волочкова.

Анастасия Волочкова и Олег
Анастасия Волочкова и Олег. Фото: t.me/volochkova_anastasiya

Напомним, ранее Волочкова рассказывала о том, что соседям не нравится, когда она ходит в своем дворе обнаженная. Историю о том, как балерина справила нужду под елкой, рассматривают в суде.

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