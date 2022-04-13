«С нами случилась беда»: Литвинова выступила с заявлением

Почти месяц актриса и режиссер Рената Литвинова живет в Европе. Она путешествует между Францией и Бельгией. В Париже у блондинки есть собственная квартира, а в Антверпене живет ее единственная дочь Ульяна Добровская.

Недавно Рената переполошила поклонников снимком из больничной палаты.

«С нами случилась беда, но мы должны сохранять себя и помнить, что зло никак не может прикинуться добром», — высказалась Литвинова в соцсетях.

Ранее стало известно, что во Франции у 55-летней Литвиновой есть богатый покровитель. Он выполняет любые «хотелки» Ренаты, в том числе в пандемию открыл для нее закрытые двери дорогого ресторана.

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