Смешной кот-скейтбордист
Видео
Тренды в макияже на 2022 год
Видео

«С нами случилась беда»: Литвинова выступила с заявлением

В марте актриса уехала из России.

«С нами случилась беда»: Литвинова выступила с заявлением
Рената Литвинова. Фото: Global Look Press

Почти месяц актриса и режиссер Рената Литвинова живет в Европе. Она путешествует между Францией и Бельгией. В Париже у блондинки есть собственная квартира, а в Антверпене живет ее единственная дочь Ульяна Добровская.

Рената Литвинова
Рената Литвинова. Фото: соцсети

Недавно Рената переполошила поклонников снимком из больничной палаты.

«С нами случилась беда, но мы должны сохранять себя и помнить, что зло никак не может прикинуться добром», — высказалась Литвинова в соцсетях.

Рената Литвинова
Рената Литвинова. Фото: соцсети

Ранее стало известно, что во Франции у 55-летней Литвиновой есть богатый покровитель. Он выполняет любые «хотелки» Ренаты, в том числе в пандемию открыл для нее закрытые двери дорогого ресторана.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

ЛитвиноваЛитвинова личная жизньЛитвинова новостиРената Литвинова последние новости