«Как приятно видеть»: Макеева расхвалила пасынка за очередной успех

Анастасия Макеева не устает гордиться успехами старшего сына Романа Малькова. Уже год 17-летний Андрей живет с ней и отцом в Москве. Он учится в колледже на проектировщика, а недавно представлял честь учебного заведения на предметной олимпиаде.

На этот раз актриса рассказала в своем телеграм-канале, как пасынок подготовился к сдаче экзамена для получения водительского удостоверения.

«Как приятно видеть, что Андрей так подготовился к сдаче экзамена по теории на вождение. Андрюха, мы тобой гордимся. Так что завтра будем праздновать сдачу экзамена», — написала Макеева.

Напомним, Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились летом 2020 года. В мае супруги отметят первую годовщину семейной жизни.

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