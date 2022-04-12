«Чище воздух»: Соседов словами Ткачева проводил Пугачеву, Галкина и Хаматову из России

Алла Пугачева за время всего пребывания в Израиле только раз вышла на связь со своими поклонниками. Примадонну почему-то сильно задели слова православного священника Андрея Ткачева.
«Вы не заметили, как воздух очистился. Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал», — сказал он.
На это Примадонна заявила, что батюшка «богохульник», и она обязательно зайдет в храм, где он служит, как вернется из отпуска.
Любопытно, что практически теми же словами воспользовался и другой публичный человек, когда у него спросили про артистов, улетевших за границу сейчас.
«Мне совершенно по барабану, что они уехали. Без них чище воздух, я бы сказал так. У нас полно прекрасных артистов, которые не уехали», — сказал музыкальный критик Сергей Соседов сайту 5-tv.ru.
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