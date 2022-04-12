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Пугачева не помогает? Внук Примадонны засветил мусорное ведро с упаковками от дешевой пищи

Никита Пресняков питается продуктами из пластиковой посуды.

Пугачева не помогает? Внук Примадонны засветил мусорное ведро с упаковками от дешевой пищи
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Старший внук Аллы Пугачевой 30-летний Никита Пресняков рассказал своим поклонникам, что решил теперь позаботиться об экологии и начал сортировать мусор.

Музыкант показал на видео в своем телеграме несколько мусорных ведер, в которые отдельно разложил пластик, бумагу, органику, засветив одноразовую посуду.

Мусорные ведра Никиты Преснякова. Фото: t.me/npresnyakov

Оказалось, что наследник Аллы Борисовны, которая снимает в Израиле виллу за 1 миллион рублей в месяц, питается готовой едой в пластике. К слову, Никита Пресняков женат с 2017 года.

Его избранница — Алена Краснова, модель из обеспеченной семьи, руки которой он добивался несколько лет.

Никита Пресняков и Алена Краснова. Фото: Global Look Press

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