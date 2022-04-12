«Любовь»: Нюша поделилась редкими фото со знаменитым отцом

Нюша является известной исполнительницей. Она с юных лет выступает на сцене. Певица может похвастаться большим количеством хитов. Несколько лет назад она сыграла свадьбу с Игорем Сивовым.

Примечательно, что долгое время ее продюсером был папа Владимир Шурочкин — бывший участник группы «Ласковый май». Но после свадьбы артистка взяла все в свои руки. Она недавно переехала семьей в Дубай. К ней часто приезжает мама Мария Шурочкина — восьмикратная чемпионка мира по синхронному плаванию.

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Вот уже больше месяца Нюша находится в Дубае. Она делится кадрами, на которых показывает детей и квартиру, в которой живет. А вот 12 апреля певица поделилась архивными кадрами с папой, который отмечает день рождения.

Шурочкину исполнилось 56 лет. На фото он держит на руках еще маленькую дочку. Музыкант брал ее с собой на сцену. На втором фото они снова позируют вместе.

«Любовь», — написала певица.

Поклонники поздравили Владимира и отметили, что дочка на него похожа. «Какие классные», «Папина дочка», «Таки щечки были», «А вот совсем не красавица же! Как изменилась!», «Папа у вас легендарный», «Прелестная такая малышка», «Вау, кто тут», «И папа звезда, и дочка», «А тут прям не узнать», «Была просто девочка, а стала жительница Дубая», — прокомментировали пост подписчики.

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