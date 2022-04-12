Елизавета Моряк: имя очередной актрисы вписали в историю с Павлом Прилучным

34-летний Павел Прилучный предпочитает налаживать семейную жизнь прямо на работе. Со своей бывшей женой Агатой Муцениеце он познакомился на съемочной площадке сериала «Закрытая школа». И довольно скоро повел ее в ЗАГС, влюбленные расписались втайне от всех, родили двоих детишек.

Однако два года назад крупно поругались, сейчас они переживают новый этап отношений, утверждая, что дружат ради своих детей.

С Мирославой Карпович артист тоже не раз выходил на одну сцену в спектаклях. В настоящее время и с ней актер расстался. Ну а когда он стал сниматься с Натальей Рудовой в сериале Сарика Андреасяна «Рынок шкур», о них практически сразу стали сплетничать, приписывая отношения. Уж больно убедительно играли чувства в кадре. Да и засветился Павел Прилучный с блондинкой в обнимку, очень напоминающей актрису.

И вот рядом с именем Павла Прилучного появилось имя новой актрисы — 26-летней Елизаветы Моряк. Они будут играть в новом многосерийном фильме Сарика Андреасяна «Сны». Киношную тарелочку с участниками съемки обнародовал в своем телеграм-канале режиссер.

«Еще один запуск! Это будет очень крутой сериал! Мистический детектив высшего сорта!» — написал Андреасян в «Телеграме».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.