С акцентом на тонкие щиколотки: Бородина отметилась в платье-бюстье с эффектом мерцания

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она стала популярным блогером. Примечательно, что Ксения раньше подрабатывала диджеем, а теперь она живет в большом доме, растит дочек Теону и Марусю, а также много путешествует.

Она в прошлом году пережила развод с Курбаном Омаровым. Теперь телеведущая открыта для новых отношений. Ее все чаще видят в театрах и ресторанах.

Стиль Бородиной тоже изменился. Теперь она чаще позволяет себе носить наряды с открытым декольте или короткие юбки. Также телеведущая стала регулярно веселиться с подругами.

Но 12 апреля она приняла участие в фотосессии. Звезда телестройки покрасовалась в белом мини-платье с эффектом мерцания. Наряд-бюстье подчеркнул ее талию и стройные ноги. Ксения также надела босоножки на шпильке.

Платье позволило ей похвастаться фигурой «восьмеркой». Она показала бронзовый загар. За последние месяцы телеведущая постройнела. Она также использовала трессы, чтобы сделать длинные волосы. Поклонники осыпали ее комплиментами.

«Ну просто роскошная», «Какая крутая», «Ой, фигурка бомбическая», «Платье вам безумно идет», «С длинными волосами очень круто», «Вы прям львица», «Вежливая, красивая, класс», «Платье так вас украсило», «Любуемся вами», «Ох, хороша», — прокомментировали пост подписчики.

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