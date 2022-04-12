Тоже в Израиль подался: Максима Виторгана засняли на видео во время прогулки по Тель-Авиву

Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган уехал в Израиль вместе с дочкой Полиной.

Вслед за другими селебрити в Израиль подался и бывший муж Ксении Собчак, актер Максим Виторган.

В телеграм-канале «Голос Израиля» появились кадры, на которых видно, как Максим Виторган прогуливается по Тель-Авиву. Кроме этого, Максима Виторгана видели в одном из ресторанов.

Там актер побывал в компании своей дочери от первого брака — Полины.

Сам Максим Виторган о своей поездке пока никак не высказался.

Стоит отметить, что знаменитости в последнее время предпочитают не сообщать, что они находятся не в России, чтобы не вызывать в свой адрес шквал критики и осуждений.

Напомним, в Израиль уехали Алла Пугачева и Максим Галкин, Андрей Макаревич. По некоторым данным, гражданство Израиля получила журналистка и светская львица Ксения Собчак.

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