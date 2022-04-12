«Уже взрослые, 26 лет»: Лисовец впервые рассказал о своих тайных дочках от бывшей возлюбленной

Эксперт моды долго хранил этот секрет от своих поклонников.

49-летний эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец наконец-то рассказал о своих внебрачных детях. В прошлом году он признался, что наследники у него имеются, но раскрывать подробности наотрез отказался.

Оказалось, что детей ему родила бывшая возлюбленная, которая зачем-то вначале сообщила Владиславу о детях, потом заявила, что они не от него, а потом опять сказала, что наследницы все-таки его.

«Моя бывшая женщина мне об этом рассказала и не поняла, зачем, но мы с ней до сих пор дружим. Ей, наверное, было выгодно сказать, мол, дети не мои, чтобы не привязывать меня к себе», — рассудил Лисовец.

С дочками эксперт моды не общается, только спрашивает у матери, как у них дела, деньгами тоже не помогает, считает, что это не нужно.

«Две мои девочки уже взрослые, 26 лет», — сказал он «СтарХиту».

При этом с их матерью Владислав поддерживает дружеские отношения до сих пор, часто созванивается с ней. За все 26 лет она ни разу не попросила у него финансовой помощи.

Лисовцу не раз предлагали прийти на различные телевизионные шоу с этой темой и через тест ДНК точно удостовериться, что дети его. Однако ведущий всегда категорически отказывается от этого.

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