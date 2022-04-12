Хакамада в модном жакете с открытыми плечами рассказала, как сделать человеку замечание и не обидеть его

Всем нам рано или поздно приходится делать людям замечания. Очень часто в ответ мы видим обиду. Чтобы этого не произошло, можно воспользоваться хитростью, которую раскрыла Ирина Хакамада.

Коуч, представшая перед своими подписчиками в «Телеграме» в модном жакете с открытыми плечами, посоветовала сказать вначале человеку комплимент, расслабив его, сделав немного добрее, а потом уже переходить к критике.

«У вас такие прекрасные туфли! А теперь, пожалуйста, уступите место», — привела она пример.

Ирина Хакамада считает, что это в любом случае будет лучше выглядеть, чем обычное занудство.

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