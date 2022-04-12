«Понятно, что ничего не понятно»: у Юлии Меньшовой сдают нервы

Звезда сериалов Юлия Меньшова редко высказывается на общественно-значимые события. Однако иногда не удерживается.

По ее сообщениям в соцсетях видно, что артистка переживает непростые времена. У нее сдают нервы.

«Понятно, что ничего не понятно. Понятно, что все, на что можно было опираться раньше, накрылось медным тазом. Понятно, что мир трещит по швам», — сетует Меньшова.

При этом Юлия осуждает коллег, которые сбежали из России в сложный для страны период. По ее словам, эти люди сделали хуже только для себя.

«Пожалуй, самая сложная работа — оставаться собой и быть человеком. Не сдаваться, усмирять чувства, чтобы не потерять способность думать свой головой…» — говорит 52-летняя артистка.

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