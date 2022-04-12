Снова вместе, снова рядом: Джанабаева и Меладзе поделились семейным снимком на фоне слухов о разводе

Звездная пара Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе дали понять, что у них все хорошо.

Дочери певицы Альбины Джанабаевой и музыканта Валерия Меладзе Агате 12 апреля исполнился год.

Звездные родители поздравили малышку с этой прекрасной датой каждый на своих страницах в соцсетях.

Валерий Меладзе при этом предстал на фото в телеграм-канале один с дочкой Агатой на руках. А вот Альбина Джанабаева разместила семейный снимок, на котором запечатлелась с мужем и крохой-дочкой на руках.

«Сегодня нашей девочке исполнился год, это был год бессонных ночей, волнений и безграничного счастья. Любим», — написала под фото Альбина Джанабаева.

Таким образом Джанабаева и Меладзе опровергли слухи о размолвке в их семье, которые не так давно появились в Сети.

Спровоцировала их сама Альбина Джанабаева, представ на публике без кольца на безымянном пальце.

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