Семейный уикенд: Нюша в белых шортах и без макияжа предстала с мужем и дочкой в Дубае

Нюша является популярной исполнительницей. Она выступает на сцене в юных лет. Артистка не раз выпускала хиты, но теперь она взяла паузу в карьере. Певица счастлива в браке с Игорем Сивовым. У них уже растет дочка Симба.

А в конце прошлого года она снова стала мамой. Теперь у нее растет сын. Однако имя и лицо крохи пара скрывает. Не так давно супруги переехали в Дубай, где теперь будут проводить большую часть времени.

Не так давно Нюша устроила румтур по своей квартире. Она теперь ходит на местные вечеринки, но большую часть времени певица посвящает детям. Накануне певица показала подросшего сына.

А теперь она поделилась кадрами, которые сделала на выходных. Артистка с мужем и дочкой посетила занятия по рисования, которые прошли в светлом посещении, похожем на зал ресторана.

Нюша предстала в топе и белых шортах. Она подчеркнула свой загар. При этом певица была без макияжа. Она рисовала вместе с дочкой.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Некоторые заметили, что артистка еще не до конца вернулась в форму. «Какие классные», «А у Симбы хорошо получается», «Снова беременная?», «Красивая такая», «Бесконечный отпуск у вас», «А сын где?», «Нюша прям мама, ничего не делает, только гуляет и рисует», — стали писать пользователи Сети.

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