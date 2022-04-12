Похожа и на маму, и на папу: Джанабаева и Меладзе впервые показали лицо годовалой дочери

12 апреля в звездной семье Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе — большой праздник. Ровно год назад в этот день пара стала родителями девочки Агаты.

В честь дня рождения малышки Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе решили развернуть Агату лицом к поклонникам.

На фото, которым Альбина Джанабаева поделилась в микроблоге, она держит наследницу на руках. В кадре хорошо видно лицо Агаты, ее щечки и короткие светлые волосы.

«Сегодня нашей девочке исполнился год, это был год бессонных ночей, волнений и безграничного счастья. Любим», — написала под фото Альбина Джанабаева.

Поклонники пришли к выводу, что малышка Агата похожа на обоих своих родителей.

Напомним, весь этот год Меладзе и Джанабаева делали ироничные видео о трудной судьбе молодых родителей маленького ребенка.

Выдержали они эту тональность и в день рождения Агаты, представ на фото с синяками под глазами.

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