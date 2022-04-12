Наряд с изюминкой: Бородина в белоснежном брючном костюме продемонстрировала декольте

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она продолжает вести шоу «Дом-2» уже больше 15 лет. В свое время ее напарницей была Ксения Собчак, а потом и Ольга Бузова.

Примечательно, что в прошлом году она развелась с Курбаном Омаровым. Брак, который она называла счастливым, дал трещину. Теперь звезда ТВ предпочитает не говорить о личной жизни, а ее образы стали более откровенными.

В последнее время Бородина часто веселится с подругами. Она проводит вечера в ресторанах и караоке. А вот 12 апреля телеведущая приняла участие в фотосессии.

Для нее подобрали костюм в белом цвете. Ксения покрасовалась в брюках клеш, а пиджак закинула на плечо. Вместо топа был лиф в тон, который позволил ей продемонстрировать декольте. Звезда похвасталась точеной фигурой.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 39-летняя телеведущая. Бородина получила множество комплиментов. «Просто красотка», «Какой загар», «Ксюша, просто неотразима», «Это прям ваш образ», «Ну до чего сногсшибательная», «С такой фигуркой все можно носить», «А что за дива», «Ксения, вас даже узнать сложно», «Наряд — бомба», «Как белый к лицу», — прокомментировали пост подписчики.

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