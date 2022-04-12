Снова разрыв? Бен Аффлек и Дженнифер Лопес передумали покупать новый дом

Поклонники Бена Аффлека и Дженнифер Лопес обеспокоены. Будущие супруги собирались приобрести шикарный дом за 55 млн$ в престижнейшем районе Бель-Эйр, но через две недели после того, как ответили продавцу согласием, передумали. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на источники, близкие к продавцу.

Причину не назвали. И фанаты пары теперь волнуются – неужели между артистами снова разрыв и свадьбы мы так и не дождемся?

В нулевых, напомним, Джей Ло и Бен Аффлек считались одной из самых красивых пар Голливуда, но через какое-то время влюбленные расстались. У каждого из них начался новый эап в личной жизни, однако былые чувства, похоже, не прошли.

Через 20 лет они снова закрутили роман и даже объявили о грядущей свадьбе.

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