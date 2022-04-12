Уехали в Испанию: Дана Николенко из «Дома-2» предстала на фоне моря с сыном на руках

Экс-участники реалити-шоу Дана Николенко и Дима Кварацхелия сбежали в Европу на фоне событий, происходящих в мире.

Бывшие участники «Дома-2» Дана Николенко и Дима Кварацхелия вместе с сыном Макаром и мамой Даны переехали жить в Испанию.

Семья поселилась в небольшом городке на берегу моря. Сейчас Дана Николенко озабочена тем, чтобы оформить все документы, позволяющие легально находиться в Испании.

«Сегодня мы прошли всю процедуру за 2 часа: прием документов, отпечатки, фото и выдача временных бумажных карточек, которые действуют до получения пластика (пластиковые ждать до 2 недель). Уже через сутки после выдачи этих документов можно официально работать, отдавать в госсады и школы детей, обращаться по страховке в больницы и т.д.» — поделилась Дана Николенко в микроблоге.

Пост она сопроводила снимком, на котором запечатлена с повзрослевшим сыном Макаром.

Напомним, Макар появился на свет 8 марта 2019 года, в этом году сыну Даны Николенко и Димы Кварацхелии исполнилось три года.

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