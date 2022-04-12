Сергей Зверев предложил новый способ избавиться от сумок Chanel

Известный стилист Сергей Зверев прокомментировал новость о том, как звезды шоу-бизнеса массово портят сумки бренда Chanel. Знаменитости начали это делать после того, как представители компании стали отказывать русским людям по всему миру в покупке своей продукции.

«Я хотел бы провести благотворительный аукцион. А все вырученные с продажи дорогих изделий средства можно было бы направить сиротам и онкобольным детям. Эмоции захлестывают, я бы взял и топором разрезал, но хотелось бы, чтобы была польза», — заявил Зверев в интервью НСН.

Напомним, недавно выяснилось, что модный дом запретил россиянам носить свои вещи на родине. Теперь покупателей просят подписать специальный бланк, что те не проживают в России.

После такого расистского пассажа российский рынок, скорее всего, бренд точно потерял.

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