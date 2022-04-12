«Будет что надеть»: Александр Васильев назвал три простых принципа, которые позволят дамам выглядеть модно

Историк моды и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев рассказал, что делать, чтобы всегда было что надеть.

Ведущий программы «Модный приговор» и эксперт в области стиля Александр Васильев высказался по поводу вечной женской темы: шкаф забит, а надеть нечего.

У него на эту тему есть собственный профессиональный взгляд. Александр Васильев в своем микроблоге рассказал, что нужно делать, чтобы всегда выглядеть модно, стильно и уместно.

Стоит придерживаться всего трех простых правил. И тогда даже недорогие по цене вещи будут смотреться роскошно.

«Что же это за принципы:

1. Наличие функционального гардероба — хорошо продуманный набор вещей, которые сочетаются между собой и образуют множество комплектов.

2. Знание своего индивидуального цветотипа и типа фигуры.

3. Понимание своих имиджевых задач в соответствии с образом жизни — это поможет выработать вам свой собственный стиль. Тогда и тратить на гардероб вы станете меньше и вам всегда будет что надеть», — написал Александр Васильев.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.