«Будет что надеть»: Александр Васильев назвал три простых принципа, которые позволят дамам выглядеть модно

Ведущий программы «Модный приговор» и эксперт в области стиля Александр Васильев высказался по поводу вечной женской темы: шкаф забит, а надеть нечего.
У него на эту тему есть собственный профессиональный взгляд. Александр Васильев в своем микроблоге рассказал, что нужно делать, чтобы всегда выглядеть модно, стильно и уместно.
Стоит придерживаться всего трех простых правил. И тогда даже недорогие по цене вещи будут смотреться роскошно.
«Что же это за принципы:
1. Наличие функционального гардероба — хорошо продуманный набор вещей, которые сочетаются между собой и образуют множество комплектов.
2. Знание своего индивидуального цветотипа и типа фигуры.
3. Понимание своих имиджевых задач в соответствии с образом жизни — это поможет выработать вам свой собственный стиль. Тогда и тратить на гардероб вы станете меньше и вам всегда будет что надеть», — написал Александр Васильев.
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