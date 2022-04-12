Айза о своем бизнесе: «Мы не знаем, как выжить»

Бывшая жена Гуфа Айза рассказала своим подписчикам в соцсетях, что у нее настали не самые лучшие времена. 37-летняя блогер владеет сетью салонов красоты в Москве и Петербурге, и, судя по всему, у них возникли проблемы.

«Такие разговоры ведутся… Не буду скрывать. Мы не знаем, как выжить», — призналась брюнетка в личном блоге.

При этом Айза уточнила, что кризис в ее бизнесе случился именно в Северной столице.

Айза стала предпринимательницей пять лет назад. С салонами ей помог бывший муж Дмитрий Анохин, вложив в них солидную сумму денег. Однако после развода мужчина потребовал вернуть ему бизнес. Айза тогда страдала на всю страну. Мол, сама развивала, всю себя отдала.

В итоге блогеру пришлось вернуть Анохину деньги, которые он дал на парикмахерские. И тогда конфликт между ними был исчерпан.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.