Райкин о своем увольнении: «Школу хотят прибрать к рукам как некую недвижимость!»

10 лет назад Константин Райкин основал Высшую школу сценических искусств, в которой занял пост художественного руководителя. Однако в среду, 12 апреля, стало известно, что актера с этой должности уволили.

Для Райкина это не стало сюрпризом. Он заявил, что находится в постоянном состоянии войны с ректором Анатолием Полянкиным.

«Он убрал название, убрал меня, убрал должность худрука. Теперь просто нет такой должности! Ему все равно, что будет. Он хочет эту школу прибрать к рукам как некую недвижимость. Он вообще не появляется в институте, не видел ни одной работы, не заходит уже более двух лет», — эмоционально заявил бывший худрук изданию «Подъем».

Кстати, бывшие учащиеся школы уже вступились за своего худрука. Экс-студенты написали письмо в правоохранительные органы.

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