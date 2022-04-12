«Бедная девочка!»: Валерия, увидев беременную Тодоренко, не сдержала эмоций

Певица Валерия считает, что Регина Тодоренко сейчас переживает непростой период.

Певица Валерия поделилась с подписчиками закулисными кадрами во время съемок шоу «Маска» на НТВ. На видео беременная Регина Тодоренко делала упражнения йоги, стараясь расслабиться.

«Все нормально!» — заверила ведущая, увидев, что ее снимают на камеру.

Валерия сама родила троих детей и не понаслышке знает, что такое выносить ребенка. Поэтому, увидев свою коллегу, она искренне посочувствовала ей.

«Бедная девочка, у которой в животике малыш! Не может так долго сидеть на одном месте», — сказала жена Иосифа Пригожина.

Отметим, что для Регины Тодоренко и ее мужа Влада Топалова это будет второй ребенок — они воспитывают сына по имени Майкл.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.