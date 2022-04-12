Выкрутились: как в сериале «Великий уравнитель» избавились от персонажа уволенного Криса Нота

Актер лишился роли в криминальной драме после скандала с обвинениями в изнасилованиях.

В конце 2021 года было объявлено, что 67-летний актер Крис Нот уволен из американского сериала «Великий уравнитель» (The Equalizer) после того, как несколько женщин обвинили его в домогательствах и изнасилованиях.

Но как вычеркнуть из сюжета персонажа Нота, который фигурировал на важной второстепенной роли в течение полутора сезонов? 10 апреля канал CBS показал 14-ю серию второго сезона «Великого уравнителя», в которой был дан ответ на этот вопрос. Тем, кто сторонится спойлеров, дальше лучше не читать.

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В новом эпизоде главная героиня в исполнении Куин Латифы узнает, что ее друг и коллега по ЦРУ, которого играл Крис Нот, несколько месяцев расследовал дело об авиакатастрофе. И вот она получает информацию, что злодей собирается сбить еще один самолет, и на этот раз на борту оказывается тот самый агент. Женщина не смогла остановить нападение на воздушное судно и наблюдала, как в последовавшей аварии погиб ее старый друг.

В общем персонажа Криса Нота так же неожиданно убили, как и в новом сериале «И просто так». Напомним, у актера должно было быть появление в конце продолжения «Секса в большом городе», но после обвинений его сцену вырезали.

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