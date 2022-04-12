Впервые после эмиграции: уехавшая в Париж Рената Литвинова предстала с ярким макияжем

Актриса Рената Литвинова дала понять, что принимает участие в съемках во Франции.

Известная актриса и режиссер Рената Литвинова уже больше месяца находится в Париже. Во Францию звезда театра и кино уехала на фоне событий, происходящих в мире.

Между тем, надолго оставшись в Париже, Рената Литвинова делает все для того, чтобы поклонники в России о ней не забывали.

Рената Литвинова активно ведет свой телеграм-канал и исправно публикует в нем фотографии, рассказывая о своей жизни в Париже. Ранее за Ренатой Литвиновой такого огромного желания общаться с аудиторией не наблюдалось.

Так, на днях актриса рассказывала, что некоторое время находилась в клинике. А теперь же дала понять, что принимает участие в съемках.

На фото Рената Литвинова предстала с ярким макияжем и идеальной укладкой своих коротко стриженных белокурых волос.

«Перед съемкой», — подписала кадр Рената Литвинова.

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