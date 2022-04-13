«С легкой остринкой»: Пугачева в ультрамодных брюках палаццо уютно присела на пуф в саду особняка

Эксперт сайта Teleprogramma.pro Елена Бестави оценила фасон брюк Примадонны, подметив его стилистическую хитрость с ярко обозначенным акцентом в области бедра.

Алла Пугачева знает толк в моде. Жена шоумена Максима Галкина в саду особняка покрасовалась в ультрамодных полосатых брюках палаццо и лонгсливе с вырезом лодочкой. Стилист-имиджмейкер Елена Бестави в беседе с сайтом Teleprogramma.pro выразила свой восторг от аутфита Примадонны, отметив, что певице удалось ярко обозначить акцент на талии и ширине бедер, примерив брюки модного фасона.

«У Аллы Борисовны образ получился очень женственным с легкой игривой остринкой. Брюки палаццо делают силуэт более мягким, оставляя акцент на талии. И хотя широкая полоска теряет свою четкость в данном фасоне, но ширина бедер при этом ярко обозначена. Поэтому стоит заметить, что брюки такого кроя подойдут исключительно стройным дамам. Сейчас наша героиня может позволить себе такой эксперимент со стилем. Если говорить о лонгсливе с вырезом лодочкой, то тут нужно отметить, что при таком декольте предполагается ухоженная зона шеи и ключиц. Для публичного выхода это безусловно важно. Но на отдыхе позволительно гораздо больше. С колье или длинной многослойной цепью образ смотрелся бы куда респектабельней. Здесь мы видим легкую небрежную укладку. И создается впечатление, что наша героиня просто хочет расслабиться и отдохнуть от всего», — экспертно резюмировала стилист-имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — стилист-имиджмейкер. Вот уже 10 лет благодаря мастер-классам и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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