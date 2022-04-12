«Легкой завесой создает интригу»: Бузова в платье оттенка золотого песка накинула поверх «кольчугу» из бахромы

Имиджмейкер Лариса Тимиряева в беседе с сайтом Teleprogramma.pro прокомментировала стильный аутфит Ольги Бузовой. В этом луке поющую телеведущую сравнили с летним дождем на морском побережье.
«Образ Ольги не просто ультрамодный, но еще эффектный и гармоничный, смотришь и глаз радуется. Модного градуса конечно же добавляет бахрома, поскольку является самым трендовым декоративным элементом весенне-летнего сезона 2022.
Бахрома не просто придает динамики и жизни любому образу, она выступает и как корректирующий элемент для любой фигуры. Длинная бахрома, ниспустившаяся с плечевого пояса до пят, визуально вытягивает силуэт и стройнит.
Длинная бахрома, надетая поверх мини-платья, смягчает дерзость, делает образ даже более острым, поскольку своей легкой завесой создает интригу, а также притягивает внимание к ногам, делая их акцентом», — отметила имиджмейкер.
«Весь образ соткан в едином ритме тонких нитей: бахрома, декоративная отделка на платье, тонкие ремешки босоножек, что делает образ целостным и гармоничным. Усиливает гармонию природное цветовое комбинирование золотого песка (платье) и лазурного оттенка голубого неба (бахрома). Ольга похожа на легкий летний дождь на морском побережье. Просто чудесный образ, который хочется рассматривать и рассматривать», — экспертно-резюмировала стилист.
Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
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