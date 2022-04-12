«Легкой завесой создает интригу»: Бузова в платье оттенка золотого песка накинула поверх «кольчугу» из бахромы

Имиджмейкер Лариса Тимиряева в беседе с сайтом Teleprogramma.pro прокомментировала стильный аутфит Ольги Бузовой. В этом луке поющую телеведущую сравнили с летним дождем на морском побережье.

«Образ Ольги не просто ультрамодный, но еще эффектный и гармоничный, смотришь и глаз радуется. Модного градуса конечно же добавляет бахрома, поскольку является самым трендовым декоративным элементом весенне-летнего сезона 2022.

Бахрома не просто придает динамики и жизни любому образу, она выступает и как корректирующий элемент для любой фигуры. Длинная бахрома, ниспустившаяся с плечевого пояса до пят, визуально вытягивает силуэт и стройнит.

Длинная бахрома, надетая поверх мини-платья, смягчает дерзость, делает образ даже более острым, поскольку своей легкой завесой создает интригу, а также притягивает внимание к ногам, делая их акцентом», — отметила имиджмейкер.