Заливается смехом: Макаров запечатлел, как дочка Кудрявцевой пытается рассказать стихотворение

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она не скрывает, что много работает. Порой на съемках блондинка проводит целые сутки. Но свободное время она посвящает семье. Лера редко выходит в свет.

Она счастлива в браке с молодым мужем Игорем Макаровым. Они растят трехлетнюю дочку Марию. Девочка ходит на занятия по балету, а также в престижный садик, где даже учит английский язык.

В последнее время у Макарова стало меньше работы. Теперь он сидит с дочкой, когда жена на работе. На днях хоккеист с ней вместе смотрел спортивный канал за ужином. А вот 12 апреля он поделился новым видео. Игорь заснял дочку в розовой пижамке с длинными распущенными волосами. Она хотела рассказать стихотворение, но заливалась смехом. Вместе с ней смеялся и папа. Девочка так и не могла сосредоточиться.

Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие осыпали малышку комплиментами. «Какая она очаровательная», «Вот это волосы! Рапунцель», «Какая она красивая», «Ну вся в маму», «А с папой всегда весело», «Солнечная девочка», «Просто красотка», «Ну слов нет, какая хорошенькая», «Смешинка попала», «Ой, так она прикольно смеется», «А Игорь отличный папа», — прокомментировали пост подписчики.

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