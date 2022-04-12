«Я — русская и не собираюсь этого стыдиться»: Елена Ксенофонтова обозначила свою позицию

Как отметила актриса, ее дети тоже знают, что они русские.

Актриса Елена Ксенофонтова в шоу «Эмпатия Манучи» в беседе с Вячеславом Манучаровым заявила о гордости за то, что она — русская.

«Русские крови проявляются в выносливости. Вы, конечно, можете сейчас меня почти стереть в порошок, но русские — как птица Феникс. Возникают из ничего, из небытия. Сейчас весь мир, на который мы были ориентированы долгие годы, убеждает нас, что мы — ничтожество. Мне кажется, что они могут преуспеть в этом до кого-то момента. Чтобы не сработала птица Феникс, нас надо уничтожить совсем». Елена Ксенофонтова

Как отметила Елена Ксенофонтова, сейчас перед обществом стоит даже не вопрос патриотизма или какого-то лозунга. «Но я — русская. И я не собираюсь этого стыдиться. И мои дети знают, что они русские. И если нам, как русским, придется заплатить за свои поступки и мысли — значит, надо заплатить», — заявила Елена Ксенофонтова.

Напомним, что Елена Ксенофонтова раньше была частым гостем на Украине. Она снималась сразу в нескольких проектах в этой стране.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.