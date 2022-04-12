«Через 7-10 дней после ДТП сказали, что он получит восемь лет»: Пашаев – о наказании для Ефремова

Как отметил адвокат, актеру никто не будет сокращать срок в колонии.

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что актеру Михаилу Ефремову, которого он защищал в суде по делу о смертельном ДТП, никто не будет сокращать срок нахождения в колонии. Хотя по закону, как он считает, это вполне возможно.

«Для других лиц возможно. Для Ефремова — нет. Я же был участником процесса и видел, как это происходило. Через 7–10 дней после ДТП мне сказали, что он получит восемь лет. Выводы делайте сами. Меня предупреждали — не лезь». Эльман Пашаев

По словам Эльмана Пашаева, если бы на месте Михаила Ефремова был кто-то другой, то этот бы человек получил по закону максимум два года. Его бы отправили в колонию-поселение, а не как Михаила Ефремова в колонию общего режима, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что в 2020 году Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы. Сейчас в Верховный суд России направлено ходатайство о сокращении срока знаменитому арестанту, у которого охапка разных болезней.

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