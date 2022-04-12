«Модный приговор» возвращается! Васильев рассказал, что уже вовсю снимается в шоу Первого канала

Александр Васильев уже давно в Москве и работает над программами.

Постепенно любимые передачи Первого канала возвращаются в эфир, уже выходит программа Елены Малышевой «Жить здорово!». Не за горами свежие выпуски шоу «Модный приговор» с Эвелиной Хромченко и Александром Васильевым.

Историк моды на YouTube-канале «Неизвестный Париж с Игорем Франком» рассказал своим поклонникам, что в настоящий момент вернулся в Москву, а работа над шоу возобновилась еще 25 марта.

Также знаменитость раскрыла место своего проживания. Оказывается, столичная квартира Александра Васильева располагается в Хамовниках, на Фрунзенской набережной. Поклонникам, которые хотят передать ему цветы, он советовал оставлять их в итальянском кафе Diemme, в котором он частенько бывает.

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