«Хрупкая и юная!»: 39-летняя Подольская без капли макияжа очаровала поклонников в спортзале

Наталья Подольская всегда появляется на публике одетой с иголочки, с укладкой и профессиональным макияжем. Однако в обыденной жизни любит расслабиться.

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В своем телеграме певица показала кадр из спортивного зала, на котором предстала в топе, лосинах и без грамма краски на лице. Это простое фото вызвало восторг у публики.

«Красавица!», «Хрупкая и юная!», «Боже, как можно быть такой красивой без макияжа? Естественная, милая, такая нежная!», «Тростиночка!» — написали люди в комментариях.

Отметим, что Наталье Подольской в мае уже исполнится 40 лет, вместе с Владимиром Пресняковым она воспитывает двоих сыновей — Артемия и Ивана. Она регулярно занимается физической культурой и следит за своим рационом.

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