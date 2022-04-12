«Моя любовь»: Валерия поделилась трогательным фото с подросшей внучкой Селин

Валерия является популярной певицей. Она выступает на сцене большую часть жизни. Примечательно, что артистка в 53 года может похвастаться моложавой внешностью и стройной фигурой. Она часто появляется на публике в женственных нарядах.

А вот свободное время звезда посвящает родным. Очень близка она с сыном Арсением Шульгиным и невесткой Лианой, которые подарили ей внучку Селин.

Девочке в январе исполнился один годик. Родители часто берут ее в путешествия. На этот раз Валерия решила провести день с внучкой. По всей видимости она привезла ее домой. В соцсети артистка опубликовало фото, на котором видно, как она играет с девочкой на кровати. Селин предстала в майке с рюшами и шортах. Бабушка тянулась к ней, чтобы поцеловать.

«Моя любовь», — написала звезда.

Примечательно, что накануне Лиана опубликовала кадры, где дочка с папой обнимаются. Она призналась, что девочка любит такие выражения эмоций.

Поклонники восхитились кадром. Многие отметили, что девочка растет очень быстро и похожа на бабушку. «Ну что за чудо», «Какая она хорошенькая», «Сладкая», «Как вам повезло», «Растет красавица», «Очень ножки длинные! Может стать моделью», — прокомментировали пост подписчики.

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