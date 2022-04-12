Ольга Бузова безутешно рыдает ночами по умершей собаке

Телеведущая не может успокоиться после смерти питомца по имени Челси.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время на работе. Благодаря шоу «Дом-2» вся страна наблюдала за тем, как Ольга взрослела.

Она пережила развод с футболистом Дмитрием Тарасовым и смогла стать популярной певицей. Артистка преуспела в карьере, но пока не обрела счастье в личной жизни. Вечера ей скрашивали собаки, которые с ней много лет.

больше по теме Скрыла изъяны: Бузова в черном комбинезоне с вырезом и модной косухе вышла на улицу Телеведущая для важной встречи выбрала женственный образ.

Но неделю назад Ольга перенесла смерть одного из питомцев — шпица Челси. Телеведущая целый день плакала по своей любимице. Потом она пыталась себя отвлечь. Артистка стала ходить на танцы и брать уроки фортепиано.

Однако она до сих пор ночами продолжает безутешно рыдать. Накануне Бузова без макияжа сидела и обнимала подушку с изображением Челси. Она плакала на камеру.

«После того как ушла моя Челси, это происходит каждый раз, когда я остаюсь одна. Время ничего не лечит», — написала звезда.

Отметим, что у нее есть еще одна собачка, которую теперь артистка старается везде брать с собой. Когда она уезжает на длительные съемки, то оставляет всех питомцев отцу, который живет в Москве. Поклонники стараются поддержать Бузову. Многие признаются, что утрата четвероногих друзей всегда очень тяжелая. Несколько лет назад так же горевал Алексей Воробьев, когда умер его любимый корги Элвис. Спустя время он завел новую собаку.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!