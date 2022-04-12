Актера театра и кино Константина Райкина уволили из Театральной школы его имени. Об увольнении сообщил журнал «Театр». Райкина сняли с должности 12 апреля указом ректора Высшей школы сценических искусств Анатолия Полянкина.

Любопытно, что студенческий совет театра посчитал неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов увольнение Райкина. Учащиеся попросили Рособрнадзор обратить пристальное внимание на увольнение Константина Райкина. По их мнению, такой шаг может привести к разрушению театральной школы.

Добавим, что Константин Райкин уже подал в суд из-за своего увольнения из Театральной школы Константина Райкина. В конце марта Высшая школа сценических искусств приостановила работу из-за финансовых проблем, сообщает Super.ru.

Напомним, что Константин Райкин — советский и российский актер театра и кино, театральный педагог и режиссер. Он народный артист России, лауреат двух Государственных премий.

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