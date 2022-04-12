Марина Девятова показала свой беременный живот на внушительных сроках

38-летняя финалистка третьего сезона шоу «Народный артист» Марина Девятова рассказала публике в социальных сетях, что немного устала читать глупости про себя.

В СМИ и на интернет-площадках про певицу стали писать, что она поправилась и «изменилась до неузнаваемости». Или еще лучше — «сарафан под грудью застрял».

Да, стала больше, да, изменилась, не скрыла Девятова. Но на то есть веская причина — она беременна! Причем уже на приличном сроке. Это будет второй наследник у Марины. Со своим мужем Алексеем Пигуренко они воспитывают дочку Ульяну, которая родилась в 2017 году.

В личном блоге звезда выставила фотографию, где хорошо видно, что Девятова в положении.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.