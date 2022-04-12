«Мне больно и горько»: Елена Ксенофонтова рассказала о травле в соцсетях

Актриса Елена Ксенофонтова в шоу «Эмпатия Манучи» заявила, что подверглась жуткой травле в соцсетях.

«Я выставляю пост в соцсетях и говорю, что у меня премьера. А мне говорят, как вы можете в такое время о спектаклях. Я же не говорю, чтобы вы не ходили на завод, не работали в фирме. Это мой хлеб. У меня двое детей и я должна их кормить». Елена Ксенофонтова

Как отметила Елена Ксенофонтова, если сегодня разрушат ее дом, то на Украине не появятся сочувствующие ей люди, которые бросят свою работу и будут ей сочувствовать. «Я в это не верю. Я уже заболеваю от новостей. Мне больно и горько. Я плачу много. В первые две недели я была размазана по полу. Я искренне сочувствую, но то количество злобы от людей, чтобы я сдохла. За что? Мне не стыдно, что я русская», — заявила Елена Ксенофонтова.

Напомним, что Елена Ксенофонтова раньше была частым гостем в Киеве. Она отмечала, что у нее прекрасные отношения с украинцами.

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