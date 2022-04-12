«У Барских есть пожилой богатый спонсор из Лос-Анджелеса»: Жигалова – о личной жизни певца

Как отметила журналистка, в Америке много времени проводит и друг исполнителя кинорежиссер Алан Бадоев.

Журналистка Алена Жигалова в эфире своего шоу «Алена, блин! Любовные тайны» раскрыла новые детали о личной жизни украинского певца Макса Барских.

«Как все знают Макс Барских пошел приносить пользу родине. Я не знаю через какие блок-посты продвинулся Макс Барских. Перед уходом он обронил, что в своих руках, кроме микрофона ничего не держал. Но у меня есть уверенность, что Макс Барских держал не только микрофон». Алена Жигалова

Как отметила Алена Жигалова, близким другом Макса Барских является Алан Бадоев. «И мне рассказали, что у Макса Барских есть пожилой богатый спонсор из Лос-Анджелеса. И они там вместе все регулярно тусуются. Да, не удивляйтесь. Вместе с Аланом Бадоевым. Вот такая у них семья», — заявила Алена Жигалова.

Ранее стало известно о нетрадиционной ориентации Макса Барских. В любовники ему приписывают как раз Алана Бадоева.

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