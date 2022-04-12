А Кристи в курсе? Глюк’oZa перепела хит Орбакайте, устроив пляски с Дробышем

Наталья Чистякова-Ионова поделилась кусочком видеоролика, на котором она исполняет песню Кристины Орбакайте.

Наталья Чистякова-Ионова перепела один из хитов Кристины Орбакайте, поделившись свежим видеороликом в личном микроблоге. Глюк’oZa оказалась в мастерской композитора Виктора Дробыша. Артистка лихо отплясывала под известный бит, привлекая к танцам и музыканта, который сидел за синтезатором. Интересно, слышала ли дочка Аллы Пугачевой, как Глюк’oZa исполняет ее лирическую композицию на более драйвовый манер с танцевальной аранжировкой.

Чистякова-Ионова зажигательно двигалась в кадре, включив «минусовку» с припевом: «Я верю в чудеса, в небесах горит твоя звезда всегда!» Судя по улыбке композитора, Виктор Дробыш пением Глюк’oZы был вполне доволен.

«То, что было за кадром «Да-ди-дам», — подписала свежие кадры с композитором Глюк’oZa.

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