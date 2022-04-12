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«Выглядит моложе, чем 15 лет назад»: Долина в сливовых брюках палаццо изящно поднялась на сцену

Эксперт сайта Teleprogramma.pro Юлия Логвинова похвалила выбор брюк певицы с расширением в области бедра. За счет такого кроя ткань имеет идеальную посадку.

«Выглядит моложе, чем 15 лет назад»: Долина в сливовых брюках палаццо изящно поднялась на сцену
Лариса Долина. Фото: Global Look Press

Дизайнер Юлия Логвинова не смогла найти изъяна в ультрамодном и современном аутфите Ларисы Долиной. Певица изящно поднялась на сцену, щегольнув перед поклонниками в белоснежной блузе с бантом на талии и в сливовых брюках палаццо. В беседе с сайтом Teleprogramma.pro эксперт в сфере моды заверила, что такой фасон брюк с расширением в области бедер подойдет любому типу фигуры.

«Лариса Долина остановила время, и в последнее время выглядит существенно моложе, чем 10-15 лет назад. Все дело в правильно подобранном стиле, уходе за собой и питании. Как оставаться модной и интересной даже в солидном возрасте?

Выбирать правильный крой и цвета. Певица продемонстрировала стильный лук, на ней ультрамодные брюки палаццо припыленного сливового цвета и рубашка оверсайз.

Советую присмотреться к этой модели, за счет расширения в области бедер, такие брюки подойдут любому типу фигуры, выигрышно подчеркнут линию талии и визуально вытянут силуэт», — отметила дизайнер.

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