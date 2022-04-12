«Лучший щит жизни – умение прощать»: Волочкова рассказала о примирении с Голубкиной

По словам балерины, конфликт между ними исчерпан и теперь они подруги.

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что у нее нет больше недопонимания с популярной актрисой Марией Голубкиной.

«Поймите простую вещь: если я буду всех людей помнить и узнавать, что они про меня говорят, то у меня не будет времени заниматься своим творчеством. У меня каждый день какие-то приключения. С Марией Голубкиной мы встретились на программе Первого канала после истории с самолетом, летевшим из Мальдив, когда я сняла маску, чтобы сфотографироваться с поклонниками. Мария вступилась за меня. Посоветовала мне написать письмо на сайт «Аэрофлота». Ей в свое время ответили и принесли извинения. Я умею прощать. Мы обнялись и обменялись с ней телефонами». Анастасия Волочкова

По словам Анастасии Волочковой, она действительно написала письмо в «Аэрофлот», в котором выразила благодарность этой компании. «Лучший щит жизни – умение прощать. Они просто нашли удобную мишень. Я не хочу, чтобы из-за одного неизвестного стюарда у меня портились отношения с компанией. А Мария осталась человеком. Она раньше просто не знала меня, поэтому и сделала такие высказывания. Мы теперь дружим», — подчеркнула балерина.

Ранее Мария Голубкина во время прямых эфиров со своими подписчиками в соцсетях позволяла себе нелестные высказывания об Анастасии Волочковой. Позже она заявила, что принесла балерине извинения и конфликт исчерпан.

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